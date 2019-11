Feyenoord-held scoorde met gebroken pols: "Kwam tegen reclamebord aan"

Marcos Senesi maakte zondag kort voor tijd het winnende doelpunt voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

De verdediger moest ook een domper incasseren. Senesi brak kort voor zijn treffer in De Kuip op ongelukkige wijze zijn pols en mist vanwege de kwetsuur de aankomende interlands van Jong Argentinië.

"Het was een verdedigende actie, ik schoot de bal weg en toen kreeg ik een duw", stelt Senesi dinsdag tegenover TV . "Daardoor kwam ik tegen de reclameborden aan en brak ik mijn pols. Het deed veel pijn en ik kon mijn arm niet bewegen. Ik moest hem tegen mijn lichaam houden om de wedstrijd uit te kunnen spelen." De Argentijnse centrumverdediger moet voorlopig een mitella dragen.

Volgens het Algemeen Dagblad gaat het echter om een zogeheten 'mooie breuk' en Senesi kijkt dan ook met optimisme naar de nabije toekomst. "Ik hoop snel fit te worden en weer op het veld te staan. Over tien dagen zijn er nieuwe onderzoeken, om te kijken hoe het ervoor staat. Ik verwacht dat het snel weer beter gaat", aldus de miljoenenaankoop van Feyenoord.

Senesi is ondanks de tegenslag dolbij met zijn eerste treffer in het Feyenoord-shirt. "Mijn eerste goal in De Kuip is heel belangrijk voor mij. Ik ben heel blij."

De mandekker weet nog niet of hij bij zijn entree met extra bescherming moet spelen. "Dat is nog niet bepaald, maar tegen die tijd zullen we meer weten." Senesi heeft absoluut geen spijt van zijn keuze voor Feyenoord. "Ik ben heel blij en gelukkig hier. Mijn ploeggenoten hebben me goed opgenomen in de groep."