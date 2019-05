Feyenoord heeft veruit beste veld; duidelijk signaal richting kunstgras

De grasmat in het stadion van Feyenoord is voor het zesde jaar op rij door de aanvoerders uitgeroepen tot beste grasmat van de Eredivisie.

De spelersvakbond VVCS vroeg na elke speelronde van het afgelopen seizoen aan de aanvoerder van de uitspelende ploeg om het betreffende veld een cijfer te geven. Een 1 duidt op een zeer slechte ondergrond, een 5 houdt in dat het veld in een uitstekende conditie verkeert.

Grasmeester Erwin Beltman krijgt binnenkort de bijbehorende schaal uitgereikt. De Kuip stond het gehele seizoen bovenaan en eindigde met een gemiddelde score van 4,94 op een schaal van 1 tot 5, zo meldt dinsdag via de officiële kanalen. In het seizoen 2017/18 kwam de gemiddelde score uit op 4,8. Het grasteam van de club uit Rotterdam heeft dus progressie geboekt in de afgelopen twaalf maanden.



Feyenoord laat en ver achter zich, want de overige ploegen van de traditionele top drie eindigen op een gezamenlijke tweede plaats, met een gemiddelde score van 4,35. Het verschil tussen echt gras en kunstgras is ook duidelijk zichtbaar. (2,12), (2,12), (1,94), (1,71), (1,41) en (1,29), de zes clubs in de die op kunstgras spelen, eindigen allemaal in de staart van het klassement.