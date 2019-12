Feyenoord heeft potentiële 'goudmijn' in selectie: "Dribbels zijn echt goed"

Luis Sinisterra heeft zich dit seizoen bij Feyenoord ontwikkeld tot vaste basisspeler.

De twintigjarige aanvaller was zondag tegen in bloedvorm en vormt dan ook een lichtpuntje in een wederom turbulent seizoen van de Rotterdamse club. De Colombiaan zit met Renato Tapia, Marcos Senesi en Edgar Ié op Nederlandse les en hij heeft veel aan zijn Zuid-Amerikaanse teamgenoten. Dat was de afgelopen voetbaljaargang toch anders.

"Vorig seizoen waren Senesi en Ié er nog niet. En Tapia werd verhuurd aan . Toen was Sinisterra alleen, dat is toch lastig", erkent Steven Berghuis dinsdag in het Algemeen Dagblad .

Sinisterra bereidde tegen PSV de 1-0 voor en verdiende de strafschop die de 2-0 opleverde. "Hij is snel'', zegt Berghuis.

"De snelste selectiespeler? Dat niet eens, denk ik. Dan denk ik aan Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp. Maar hij is wel heel behendig met de bal aan zijn voet. Zijn dribbels zijn echt goed."

Sinisterra kan op langere termijn een grote zak met transfergeld opleveren De top van Feyenoord noemt de aanvallers volgens het dagblad 'buitencategorie'.

"In de zomer heb ik er over nagedacht om te worden verhuurd, gelukkig ben ik gebleven'', zegt Sinisterra nu. Hij wil volgend jaar zomer de Copa América met Colombia spelen. "Mijn plek is afhankelijk van mijn prestaties bij Feyenoord."

Dick Advocaat is er blij mee. "Dan moet hij blijven laten zien wat hij tegen PSV liet zien'', zegt de trainer.