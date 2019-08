Feyenoord heeft grote twijfels over 'mini-Klassieker' van 31 augustus

De Onder-19 elftallen van Feyenoord en Ajax staan op 31 augustus tegenover elkaar in het duel om de Super Cup.

Het is echter nog maar de vraag of de 'mini-Klassieker' doorgang kan vinden, zo weet RTV Rijnmond vrijdag te melden. Het is tevens twijfelachtig of er publiek wordt toegelaten op De Toekomst, het trainingscomplex van .

heeft grote twijfels over de aanstaande confrontatie met Ajax, maar vooralsnog is van annuleren van de wedstrijd geen sprake. Bovengenoemde regionale zender meldt op basis van een reactie van de KNVB dat het duel gewoon op De Toekomst wordt afgewerkt. Er moet door de voetbalbond alleen nog een definitieve beslissing worden genomen over het wel of niet toelaten van toeschouwers.

De zorgen bij Feyenoord zijn gebaseerd op de meest recente jeugdwedstrijd tegen Ajax. Op 25 mei liep de ontmoeting tussen beide clubs nog uit de hand, doordat fans van Ajax de confrontatie zochten met aanhangers van Feyenoord.

Dirk Kuyt, jeugdtrainer van de Rotterdamse club, en zijn Ajax-collega John Heitinga moesten eraan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen. De wedstrijd werd definitief gestaakt en op 1 juni overgespeeld. Ajax won met 2-0 en veroverde daarmee het kampioenschap.

De clubs hebben volgens RTV Rijnmond nog geen definitief besluit ontvangen, al meldt Ajax via de officiële kanalen dat het duel om de Super Cup op 31 augustus wordt gespeeld. Feyenoord baalt van het uitblijven van een verklaring van de KNVB, daar het niet de eerste keer is dat een jeugdduel wordt omgeven door problemen. In 2018 brak er een gevecht uit op het veld tijdens een wedstrijd tegen . De clubleiding heeft de recente gebeurtenissen stevig geëvalueerd en overweegt om duels van Feyenoord Onder-19 voortaan in De Kuip af te werken. Binnenkort wordt hierover een definitief besluit genomen.