"Feyenoord heeft drie spelers van zeven jaar benaderd, gekkenwerk"

Sparta Rotterdam en Ajax werken samen aangaande de jeugdopleiding en dat viel niet bij iedere fan van Sparta in goede aarde.

De Rotterdammers zijn er echter van overtuigd dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt. Zo maakt de jeugdopleiding van Sparta dit jaar de kans om de beste te worden. Op de clubsite maakt Sparta duidelijk wat de samenwerking met precies inhoudt.

"In 2014 was er al een eerste oriënterend gesprek (met Ajax, red.). In die periode hebben we met meerdere clubs gesproken. Ook met , maar dat bleek tot tweemaal toe geen goede combinatie. kwam in eerste instantie met het voorstel om ons op te nemen in een bestaand netwerk met clubs. Dat vonden we niet goed genoeg", legt hoofd jeugdopleiding Dolf Roks uit op de clubsite.



"We zijn opnieuw gaan praten en toen bleek dat een partnership een serieuze mogelijkheid was. Dat hebben we vervolgens uitgewerkt, waarbij voor Sparta voorop moest staan dat onze opleiding er beter van moest worden. Niet alleen door het inperken van het aantal spelers dat gratis de overstap kan maken naar Ajax, maar ook organisatorisch bij Sparta: het vergroten van de vijver qua talent door gebruik te maken van de jeugdscouting van Ajax, waardoor wij meer en betere spelers kunnen binnenhalen."



Directeur Manfred Laros wil benadrukken dat Sparta uitsluitend met Ajax samenwerkt in de jeugdopleiding. "Ajax heeft geen enkel recht om zich te mengen in ons beleid, onze besluitvorming, op geen enkel gebied", aldus Laros. "Het is puur een voetbaltechnische samenwerking voor jeugd tot en met vijftien jaar op het gebied van opleiding, training en scouting. Het voordeel voor Sparta is dat het vertrek van talent naar Ajax ingeperkt wordt (maximaal drie spelers per jaar) en dat Sparta een vaste vergoeding ontvangt, die zij direct in haar jeugdopleiding investeert. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over eventuele doorverkooppercentages."



Hoofd jeugdopleiding Roks benadrukt dat het weghalen van talent een probleem blijft in Nederland. "Daarin noemen we ook gewoon man en paard. Feyenoord heeft drie spelers van zeven jaar benaderd de afgelopen periode", aldus Roks. "Dat is gekkenwerk, spelers van zeven jaar vragen om over te stappen naar een andere club. Op die leeftijd moet plezier voorop staan, moet je de sociale omgeving stabiel houden en de prestatieve druk niet op een dergelijke manier doordrukken."



"Die regelgeving is niet goed. Je merkt dat clubs perse op zeer jonge leeftijd spelers benaderen, zodat er geen vergoeding betaald hoeft te worden. Dat is niet in het belang van clubs die een goede jeugdopleiding willen houden. Hier ageren wij als Sparta zeer regelmatig tegen en het wordt tijd dat de regelgeving hieromtrent eindelijk aangepast gaat worden", besluit Roks.