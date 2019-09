'Feyenoord heeft beet: miljoenenaankoop zit in vliegtuig'

Marcos Senesi zit momenteel in het vliegtuig op weg naar Rotterdam, zo verzekert Voetbal International zondagmorgen.

De verdediger van San Lorenzo speelde zaterdag tegen Union Santa Fé (2-1 winst) en stapte volgens het weekblad direct na afloop aan boord. De Argentijn zal maandag een contract voor meerdere seizoenen met ondertekenen.

Vicevoorzitter Marcelo Tinelli van San Lorenzo beaamde zaterdag al dat het competitieduel met Unión de Santa Fe mogelijk het afscheidsduel zou zijn van Senesi. "We hebben een bod van Feyenoord binnen. We hebben ook serieuze biedingen van andere clubs ontvangen, dus we zijn nog in afwachting. En anders is de mogelijkheid er om zijn contract te verlengen."

Lees beneden verder

"We zijn nu in onderhandeling met Feyenoord over de percentages en over de manier van betaling. Als we tot een akkoord met Feyenoord komen, zal hij over enkele uren speler van Feyenoord zijn. En anders blijft hij. De intentie is dan, van beide kanten, om een nieuw contract te ondertekenen", claimde de sportbestuurder van de Argentijnse club.

De onderhandelingen met San Lorenzo duurden volgens het weekblad vier weken. De linksbenige centrale verdediger van 22 jaar is geselecteerd voor het Argentijnse nationale elftal en is in het bezit van een Italiaans paspoort.

De komst van Senesi komt Feyenoord goed uit. Sven van Beek is nog altijd geblesseerd is. Jeremiah St. Juste is al vertrokken en Jan-Arie van der Heijden lijkt op weg naar de uitgang. Bij een blessure of schorsing van Eric Botteghin blijven er weinig opties over voor Jaap Stam in het centrum.