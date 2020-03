Feyenoord haalt opgelucht adem ondanks tegen PSV opgelopen breuk

Ridgeciano Haps is zondag niet ongeschonden uit de kraker tegen PSV gekomen, zo maakt Feyenoord maandagochtend bekend via de officiële kanalen.

De linkspoot heeft in het Philips Stadion een breuk in zijn rechterhand opgelopen, al valt de schade mee. Haps is de komende wedstrijden gewoon inzetbaar.

Dit nieuws zal als een opluchting komen voor trainer Dick Advocaat. De oefenmeester nam onlangs afscheid van Sam Larsson, die naar China is vertrokken.

Lees beneden verder

Doordat Luis Sinisterra kampt met een zware blessure, zijn de opties op de linkervleugel zeer beperkt en Haps speelde tegen als gelegenheidslinksbuiten.

Meer teams

kan dus wel over Haps beschikken in de komende belangrijke weken. De Rotterdammers spelen donderdag de halve finale van de TOTO tegen , terwijl zondag het treffen met op het programma staat.

De Tilburgers hebben momenteel drie punten minder dan Feyenoord. Over drie weken volgt bovendien de Klassieker tegen in De Kuip.