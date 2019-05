'Feyenoord greep al vijf keer mis in jacht op nieuwe technisch directeur'

Martin van Geel is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van , maar de Rotterdammers zijn er vooralsnog niet in geslaagd om een opvolger te vinden voor de scheidend technisch directeur. Verschillende namen passeerden in de afgelopen tijd de revue en De Telegraaf weet te melden dat de club al vijf keer nul op het rekest heeft gekregen van in zijn ogen geschikte kandidaten.

De ochtendkrant noemt KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma en technisch directeur Max Huiberts van als de twee 'grootste namen' die hebben laten weten geen heil te zien in een overstap naar De Kuip. Alternatieven Joris Mathijsen (technisch directeur van ), Ferry de Haan (algemeen directeur van stadsgenoot ) en Earnest Stewart (technisch directeur bij de Amerikaanse voetbalbond) zouden eveneens geen haalbare kaart zijn.



Feyenoord bevindt zich daarom in een 'ronduit zorgelijke' situatie, doordat er op dit moment niemand is die over het aan- en verkoopbeleid voor volgend seizoen gaat. De selectie van de nummer drie van de heeft behoefte aan vers bloed en bovendien mist de nieuwe trainer Jaap Stam een 'aanspreekpunt op voetbaltechnisch vlak'.



De Telegraaf stelt verder dat algemeen directeur Jan de Jong eigenlijk helemaal geen afscheid wilde nemen van Van Geel, maar dat er onder druk van de Vrienden van Feyenoord en een deel van de achterban toch werd besloten om een einde te maken aan de samenwerking. De krant schrijft dat de kans nog altijd aanwezig is dat de club met een 'verrassende naam' op de proppen komt, maar dat een eventuele opvolger van Van Geel in ieder geval niet tot de gedroomde kandidaten zal behoren.