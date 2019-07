Feyenoord getipt: "We weten hoe de salarissen liggen in Nederland"

Algerije legde vrijdagavond beslag op de Afrika Cup, door Senegal in de finale met 0-1 te verslaan.

Baghdad Bounedjah maakte het enige doelpunt in de eindstrijd en Ali Boussaboun zou hem graag bij zien spelen. De oud-spits, tegenwoordig werkzaam als analist, denkt echter dat het financieel lastig is om de 27-jarige Algerijn naar de te halen.

"Feyenoord zou de spits van Algerije moeten halen, hij zou daar heerlijk passen. Maar ja, hij speelt in Qatar. We weten hoe de salarissen liggen in Nederland. Helemaal bij Feyenoord, dat minder te besteden heeft dan en . Of die jongen moet zoiets hebben: ik zet sportief een stap vooruit en financieel een stap achteruit", zegt Boussaboun bij FOX Sports . Bounedjah staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij het Qatarese Al Sadd, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2024.



"Denk je dat hij in de kleine ruimte kan spelen? Nu zag je hem sleuren, rennen en koppen, af en toe een balletje vasthouden", zo reageert Kees Kwakman op Boussaboun. Bounedjah maakte op de afgelopen Afrika Cup twee doelpunten namens Algerije. "Ik was gek op hem dit toernooi. Als Feyenoord steeds de bovenliggende partij is en de ruimtes klein zijn, komen er net wat andere dingen bij kijken. Het publiek gaat in ieder geval van hem houden."



"Ik denk dat er nog wel rek in hem zit, hij kan zich nog ontwikkelen. Je moet niet vergeten: hij voetbalt in het Midden-Oosten. Die jongen kan alleen maar beter worden", stelt Boussaboun. Bounedjah, 28-voudig international voor Algerije, speelde in zijn carrière achtereenvolgens voor RCG Oran, USM El Harrach (allebei in Algerije), het Tunesische ES Sahel en Al Sadd.