Feyenoord getipt voor zoekende Oranje-international: "Waar anders heen?"

Kevin Strootman lijkt op weg naar de uitgang bij Olympique Marseille. Jeroen Elshoff ziet Strootman wel bij Feyenoord belanden.

De middenvelder, die sinds vorig jaar zomer onder contract staat bij de Franse club nadat men 25 miljoen euro had betaald aan , mag volgens diverse Franse media vertrekken, eventueel op huurbasis.

Vanwege het vertrek van trainer Rudi Garcia, die Strootman kende van hun gezamenlijke tijd in Rome, lijkt ook de middenvelder te verkassen. Naar verluidt heeft de leiding van Marseille aan de Oranje-international medegedeeld dat hij op zoek mag naar een nieuwe club. Elshoff denkt dat Strootman een goede versterking zou zijn voor de Rotterdammers.



"Het eerste waar ik aan dacht toen ik hoorde dat hij mocht vertrekken, was . Ik weet niet hoe belangrijk salaris nog voor hem is, hij gaat richting de dertig en ik kan me best voorstellen dat er al wat centjes op de bank staan,"' zegt de commentator Elshoff in de podcast van de NOS. De journalist stelt dat de inmiddels 29-jarige Strootman 'geen lekkere jaren' achter de rug heeft.



"Waar ga je dan heen? China past denk ik niet bij hem. Feyenoord kan Europa in, volgens mij zit er daar in de top met Rob Jansen een zaakwaarnemer waar hij vrij goed mee is. We gaan er toch allemaal vanuit dat Tonny Vilhena weggaat bij Feyenoord", aldus Elshoff. Strootman, die nog tot medio 2023 vastligt in Frankrijk, kwam dit seizoen tot 34 duels voor Marseille, waarin hij 1 goal en 5 assists produceerde.