Feyenoord 'gelooft heilig' in topdeal: miljoenenakkoord lonkt in De Kuip

Marcos Senesi is binnenkort speler van Feyenoord, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

De krant stelde eerder al dat een akkoord dicht bij was, terwijl KuipTalk al had gemeld dat er een overeenstemming tussen en San Lorenzo was bereikt over een deal van zeven miljoen euro. Volgens het Algemeen Dagblad is een overgang van de verdediger een kwestie van tijd.

Algemeen Dagblad rept nog niet over een volledig akkoord, maar de krant verwacht wel dat er binnenkort witte rook is. Mogelijk zal Feyenoord wachten op de definitieve kwalificatie voor de groepsfase van de . 'De drie miljoen euro die vrijwel zeker wordt geïncasseerd zal normaal gesproken het allerlaatste zetje voor de transfer zijn', zo klinkt het.

De komst van Senesi, die naar verluidt vijf tot zeven miljoen moet gaan kosten voor Feyenoord, wordt gezien als een groot talent in Argentinië. 'De zakenmensen in De Kuip geloven heilig dat de transferwaarde snel zal verdubbelen, zeker als Feyenoord in de Europa League de schijnwerpers kan pakken en Senesi zoals verwacht snel zal debuteren in de nationale ploeg', aldus de krant.

Sander Westerveld, die als spelersbegeleider bij World Soccer Consult het een en ander af weet van de situatie van Senesi, liet eerder bij FOX Sports al weten dat de 22-jarige Senesi een goede aankoop zou zijn.

"Ik snap niet dat deze speler eerder is opgepikt", zei de oud-doelman. "Hij is ook nog jong natuurlijk. Hij zit nu bij de voorlopige selectie van het Argentijnse elftal, dat zegt genoeg. Of hij gaat komen? Dat ligt aan Feyenoord. Ik hoop het wel, maar ik zit niet bij de onderhandelingen."