Feyenoord gefileerd: "Dit kon toch geen echt voetbalelftal zijn"

Feyenoord verloor donderdagavond zijn derde groepsduel in de Europa League met 2-0 van Young Boys.

De twee Zwitserse doelpunten kwamen allebei tot stand vanuit een strafschop. In de Nederlandse ochtendkranten gaat het over de eerste penalty, die werd veroorzaakt door een onbegrijpelijke handsbal van Edgar Ié, en het matige optreden van de Rotterdammers in Bern.

' wilde inzakken en op de counter loeren in Bern. Maar toen Edgar Ié meer op een volleyballer dan een voetballer leek, kon die tactiek in de prullenbak. Zijn ploeg ging wéér onderuit', zo opent het Algemeen Dagblad met een verwijzing naar Feyenoord-trainer Jaap Stam.

De krant zag dat de oefenmeester na twintig minuten wanhopig zijn handen in de lucht stak. 'Bijna net zo hoog als Edgar Ié een paar seconden eerder had gedaan. Zijn centrumverdediger sloeg de bal weg en dat betekende een horrorstart op het kunstgras in Bern.'



Ié viel in de eerste helft al uit met een spierblessure, waardoor hij er niet bij zal zijn in de uitwedstrijd tegen . 'Feyenoord speurde in Bern naar aanknopingspunten. Stam heeft gelijk als hij zegt dat het seizoen niet zondag eindigt in Amsterdam. De ploeg moet weer overeind krabbelen na een serie ferme tikken.'

'De Argentijn Marcos Senesi zette wat stapjes vooruit na zijn zwakke voorstelling tegen Heracles. En Sinisterra liet zich alweer zien, al is de jonge Colombiaan vooralsnog geen doelpuntenmaker. En juist daar snakt de aanhang van Feyenoord zo naar', zo luidt de conclusie.



'Medelijden met Feyenoord', zo kopt De Telegraaf. 'Net op het moment dat je toe bent aan 2000 milligram aspirine tegen een kater van jewelste, wacht binnen 48 uur de lastigste wedstrijd van het seizoen. De Klassieker kán in theorie ook een oppepper vormen, maar in de huidige staat van Feyenoord lijkt het een kwelling te worden', schrijft de krant.

Er wordt opgemerkt dat Feyenoord ook in internationaal opzicht 'in verval' geraakt is. 'Al in de herfst de conclusie trekken dat het seizoen is mislukt, is wrang maar wel realistisch. Waar Jaap Stam als coach voortdurend de lichtpuntjes dacht te zien, zal hij in Zwitserland met pijn in het hart naar het optreden van zijn ploeg hebben gekeken.'

'Feyenoord voetbalde in Bern alsof het halverwege een rode skipiste in het Zwitserse hooggebergte stond en daar de bal moest rondspelen', zo valt er te lezen. Er wordt daaraan toegevoegd dat Ié de 'clown van de ski-klas' is. 'Het leek op medelijden met Feyenoord. Pijnlijker kan het bijna niet voor zo'n grote club.'



'Het was donderdag alsof een stel mannen vanuit Rotterdam naar Zwitserland was gereisd, om onder het pseudoniem Feyenoord anderhalf uur te ballen op een kunstgrasveld in Bern. Dit kon toch geen echt voetbalelftal zijn', aldus de Volkskrant.

'Dit was toch geen ploeg van profs die elke maand betaald krijgen voor hun sportbeoefening', zo luidt de vernietigende conclusie. 'Hoe slecht de ploeg die zich Feyenoord noemde was tegen Young Boys, is in 700 woorden eigenlijk niet te beschrijven.'

'Feyenoord hangt met houtjes, touwtjes en plakband aan elkaar. Als de in elkaar geflanste constructie het houdt, marcheert het redelijk, want in potentie herbergt de selectie hier en daar best kwaliteit.'

'Maar ja, wat is kwaliteit in een groep van halffitte of geblesseerde spelers, aangevuld met mannen zonder vertrouwen, zonder overtuiging, zonder idee, zonder verbinding met elkaar?', stelt de krant, die constateert dat de touwtjes het vaak niet houden en dat het bouwwerk dan in elkaar valt.

'Dan is Feyenoord een plumpudding die van te grote hoogte op een bord valt en alle kanten op waggelt. Of uit elkaar spat.'