Feyenoord geeft te gemakkelijk goals weg: "We moesten daar beter staan"

Feyenoorder Steven Berghuis stak zijn frustratie na afloop van het Europa League-duel met Rangers FC (2-2) niet onder stoelen of banken.

De aanvaller had sterk het gevoel dat de Rotterdammers meer uit de cruciale wedstrijd hadden kunnen halen dan een gelijkspel. "Ik ben er ziek van, we hadden gewoon moeten winnen hier", aldus Berghuis tegenover FOX Sports.

Aan de vechtlust van de -spelers heeft het volgens Berghuis zeker niet gelegen. "We hebben er echt met z'n allen voor gevochten. De eerste helft was goed, alleen de tweede helft duurde het keuzes maken zó lang, waardoor je niet tussen de linies kan spelen. Dan help je hen gewoon in de wedstrijd."

"We hadden kansen genoeg. Het is dan afhankelijk van paal, keeper, of hoe je hem schiet, maar je creëert ze in ieder geval", zegt de Oranje-international.

Waar Berghuis de nadruk voornamelijk op het aanvallende aspect legt, zag ploeggenoot Leroy Fer ook achterin het nodige misgaan. "Het zijn twee makkelijke goals die we weggeven", aldus de middenvelder tegenover RTV Rijnmond. "Dat is ook de klasse van hun spits, maar ik denk dat wij daar beter moesten staan. Ik denk dat we daar naar onszelf moeten kijken."

"We probeerden in de laatste twintig minuten de goal nog te maken. Helaas zat het er niet in. Ik denk dat we heel hard gewerkt hebben over de hele wedstrijd. We hebben onszelf helaas niet beloond."

Jens Toornstra vindt dat Feyenoord in de eerste helft vaker dan één keer had moeten scoren. "We hebben het de eerste helft laten liggen. Qua spel speelden we goed, alleen dat moet je uitdrukken in de score. Met 1-0 rusten was achteraf niet voldoende", zegt de Nederlander, die de hoop op de volgende ronde nog niet opgeeft. "We hebben het niet in eigen hand. Ik ben niet van de kansberekeningen, maar er is kans en dat moet je hoop geven. Daar moet je energie uit halen."