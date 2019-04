Feyenoord gaat door met doelman; vijf opties niet gelicht

Feyenoord heeft de optie in het contract van Elber Evora gelicht, zo meldt de huidige nummer drie van de Eredivisie dinsdag via de officiële kanalen.

De negentienjarige doelman, die in het bezit was over een aflopende verbintenis, staat zodoende tot de zomer van 2020 onder contract in Rotterdam.

Evora maakte dit seizoen onderdeel uit van de selectie van Jong , maar trainde al regelmatig mee met de selectie van de hoofdmacht. In de voorbereiding op het seizoen 2019/20 zal de jonge sluitpost opnieuw aansluiten bij Feyenoord 1. Tegenwoordig maakt Evora ook onderdeel uit van het nationale team van Kaapverdië.



Feyenoord maakt ook bekend dat van een aantal spelers de eenzijdige opties niet zijn gelicht. Het gaat om de verbintenissen van Joël Zwarts, die momenteel is verhuurd aan , Daudè van der Kust, Jeremy van Mullem, Jaron Vicario en Jordie van Leeuwen. Eerstgenoemde speler sprak onlangs in gesprek met Voetbalzone nog uit dat hij droomde van een basisplek bij Feyenoord 1.



"Het is voor mij belangrijk om veel minuten te maken en hier speel ik wekelijks. Uiteindelijk wil ik het eerste van Feyenoord halen, daarvoor moet ik aan spelen toekomen en me ontwikkelen. Als ik deze ervaring eerder had gehad, was ik al verder geweest. Je draagt het met je mee, je weet hoe het in zijn werk gaat en je kan er bijvoorbeeld op een training bij Feyenoord 1 weer gebruik van maken", aldus Zwarts.