Feyenoord en Twente verlengen huurperiode; MLS-transfer voorlopig afgeketst

Calvin Verdonk speelt ook na de winterstop voor FC Twente, zo communiceert de club uit Enschede via de officiële kanalen.

De 22-jarige vleugelverdediger werd aanvankelijk tot eind december gehuurd van , maar deze huurperiode is nu verlengd tot het einde van het seizoen. Daarna loopt de verbintenis van Verdonk in Rotterdam-Zuid af.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat Verdonk vanaf januari aan de slag zou gaan bij Los Angeles Galaxy, maar er bestonden voor hem teveel onduidelijkheden bij een transfer naar de Amerikaanse Major League Soccer. Mede om die reden heeft hij besloten zijn verblijf bij te verlengen, omdat de Tukkers graag met hem verder wilden. "Het bevalt me hier uitstekend", zegt Verdonk op de website van FC Twente.

"Aangezien een eventueel vertrek naar Amerika op dit moment niet aan de orde is, ben ik blij dat ik in ieder geval tot aan het eind van dit seizoen bij FC Twente speel", stelt de vleugelverdediger.

Lees beneden verder

De door Feyenoord opgeleide verdediger speelde dit seizoen tot dusver zestien officiële wedstrijden voor FC Twente, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists.

"Het is mooi dat Calvin ook na de winterstop voor FC Twente speelt, daar zijn we erg blij mee. We weten wat we aan hem hebben als speler. Fijn dat Feyenoord met Calvin en ons meegedacht heeft", laat technisch directeur Ted van Leeuwen namens FC Twente weten.

De ploeg van trainer Gonzalo García García bezet momenteel de twaalfde plaats in de .