'Feyenoord en Stam gaan derde aanwinst maandag verwelkomen'

Liam Kelly gaat zich naar alle waarschijnlijkheid komende week aansluiten bij Feyenoord.

Sky Sports weet zondag te melden dat de middenvelder Reading gaat verlaten en maandag de laatste details met de Rotterdamse club gaat bespreken. Kelly komt op voorspraak van de nieuwe trainer Jaap Stam, die bij Reading heeft samengewerkt met de 23-jarige Ier.

Kelly lag nog tot volgend jaar zomer vast bij de Engelse club, maar naar verluidt hebben de clubs een overeenstemming bereikt over een transfersom om een overgang in gang te zetten. The Reading Chronicle had het eerder over een bedrag van circa een half miljoen euro. Mede door de goede banden van Stam met Reading zou een gunstigere deal hebben bewerkstelligd.



Volgens Sky Sports meldt Kelly zich maandag in Rotterdam, onder meer voor een medische keuring. Voetbal International gaf eerder echter al aan dat hij medisch gekeurd was en reeds een persoonlijk akkoord met Feyenoord heeft. Kelly zou bij een overeenkomst de derde aanwinst voor Feyenoord deze zomer worden, na Nick Marsman en Luciano Narsingh.



Leroy Fer wordt ook gelinkt aan een contract bij Feyenoord, maar vooralsnog is er van een officiële hernieuwde samenwerking nog geen sprake. De Rotterdammers hebben zondag laten weten dat de transfervrije middenvelder wel meegaat op trainingskamp naar Oostenrijk. Daar hoopt Fer weer volledig te herstellen van blessureleed en fit te raken.