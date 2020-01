Feyenoord en sc Heerenveen grijpen naast topscorer van Estland

Erik Sorga vervolgt zijn carrière ondanks twee geïnteresseerde clubs niet in de Eredivisie, zo vertelt de twintigjarige uit Estland aan RusDelfi.

en sc meldden zich bij de topscorer van de Estse kampioen Flora, maar Sorga kiest voor uit de Major League Soccer.

Sorga werd afgelopen seizoen met 31 doelpunten uit 34 wedstrijden met overmacht topscorer van de Estse competitie, hetgeen hem veel belangstelling uit het buitenland opleverde.

"Ik kon in Portugal naar Braga en er was ook interesse uit Nederland", zegt Sorga. "Heerenveen wilde me een half jaar huren met optie tot koop en ook Feyenoord was geïnteresseerd, maar ze deden geen concrete aanbieding."

De Ests international, die in de EK-kwalificatie tegen Nederland twee keer negentig minuten speelde, moet bij DC United de naar Derby County vertrokken Wayne Rooney opvolgen.

Lees beneden verder

"Het was de meest veelbelovende optie", legt Sorga uit. "Ik wilde speeltijd, een comfortabel appartement en een auto. In Europa werden dergelijke voorwaarden niet aangeboden. Een auto is noodzakelijk om door de stad te reizen, ik heb geen zin om met de metro te gaan."

De ouders van Sorga zagen de overstap naar DC United minder zitten. "Mijn vader en moeder beschouwden Amerika als de laatste optie, alleen als er geen andere aanbiedingen waren."

"Ze wilden niet dat ik zo ver weg zou gaan wonen. Het zal moeilijk worden om even langs te komen, maar bij wedstrijden met het nationale elftal kom ik terug. En ze zullen ook wel een paar keer overvliegen om te zien hoe ik daar leef."