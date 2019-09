Feyenoord en PSV kregen 'nee' te horen: "Beter om hier te blijven"

Tahith Chong werd in de afgelopen transferperiode door Voetbal International gelinkt aan Feyenoord en PSV.

Een overgang naar een van deze clubs kwam nimmer van de grond. De negentienjarige aanvaller, die naar verluidt met in gesprek is over verlenging van zijn aflopende contract, denkt dat het verstandiger is om voorlopig bij the Red Devils te blijven.

"Je gaat dat bespreken met je familie en de club en dan beslis je dat het beter is om bij Manchester United te blijven", verklaart Chong dinsdag na de 5-1 overwinning van in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Cyprus tegenover Veronica .

De jonge aanvaller, sinds 2016 verbonden aan de Engelse grootmacht debuteerde afgelopen seizoen in de hoofdmacht van the Mancunians , al lijkt een vaste plaats in de aanvalslinie er voorlopig niet in te zitten.



Een terugkeer naar , dat Chong in 2016 naar Manchester United zag vertrekken, sluit de jeugdinternational niet bij voorbaat uit. "In het voetbal weet je het nooit", zo benadrukt hij. "Het is moeilijk om nu al te zeggen wat er gaat gebeuren. Het seizoen is net begonnen dus de focus ligt echt op Manchester United. Maar je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren."



Chong kijkt ook even vooruit op de duels van Manchester United in de groepsfase van de tegen onder meer . Een op voorhand bijzondere ontmoeting, want Chong speelt bij Jong Oranje met verschillende AZ'ers, onder wie Calvin Stengs. "Toen we weggingen zeiden we tegen elkaar: 'we zien elkaar binnenkort'. Het is altijd leuk om samen te spelen en nu ontmoeten we elkaar ook nog in de Europa League, dat is leuk."