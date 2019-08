Feyenoord en FC Twente sluiten huurdeal: "Het is misschien wat ongebruikelijk"

Calvin Verdonk verruilt Feyenoord op huurbasis voor FC Twente, zo bevestigen de Tukkers via de officiële kanalen.

De 22-jarige vleugelverdediger is tot de winterstop de vervanger van de geblesseerde José Matos. In januari verkast Verdonk volgens het Algemeen Dagblad naar het Amerikaanse Los Angeles Galaxy.

"Het is natuurlijk geen optimale voorbereiding, maar het kon niet anders. heeft het ons vooraf laten weten en we zijn daarmee akkoord gegaan. We zijn de organisatie van Feyenoord zeer dankbaar voor hun soepele en professionele medewerking zodat Calvin nog op tijd overgeschreven kon worden. De markt voor speelklare linksbacks is uiterst dun. Calvin zelf was hoog gemotiveerd om uit de brand te helpen", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de website van FC Twente.

"Hij hoefde er niet lang over na te denken en wij evenmin. Calvin past precies in het profiel. Is goed opgeleid, offensief ingesteld, maar doet dat heel gedisciplineerd", vervolgt Van Leeuwen zijn verhaal. "Heeft bovendien een zuivere voorzet. Door de positieve opstelling van Feyenoord, de speler en zijn management was de eigenlijke transactie in een oogwenk geregeld. En zoals bekend is een snelle transfer doorgaans een goede transfer."

"Het is misschien wat ongebruikelijk, maar toch hebben we deze constructie geaccepteerd. De afweging was snelheid: We kennen Calvin, hij heeft het gewenste profiel, is direct inzetbaar, heeft het gewenste niveau en past in de speelwijze. Het is geweldig dat Calvin FC Twente wil helpen en ons daarmee wat meer lucht verschaft een alternatieve oplossing te vinden", besluit de technisch directeur van FC Twente. Het contract van Verdonk bij Feyenoord liep nog tot medio 2020, waardoor de Rotterdammers een transfersom overhouden aan de overstap van vleugelverdediger naar .

Verdonk komt bij Feyenoord amper aan spelen toe, omdat hij zowel Ridgeciano Haps als Tyrell Malacia voor zich moet dulden. Een vertrek van de verdediger uit De Kuip was daardoor bespreekbaar. Feyenoord verhuurde de verdediger eerder aan en . Een jaar geleden keerde Verdonk terug bij Feyenoord, waar hij tot achttien officiële wedstrijden kwam. Donderdag zat hij op de bank in het uitduel met Dinamo Tibilsi.