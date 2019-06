Feyenoord en FC Dordrecht doen zaken buiten samenwerkingsverband om

Jaron Vicario zet zijn loopbaan voort bij FC Dordrecht, zo laat de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagochtend weten via de officiële kanalen.

De aanvallende middenvelder komt over van en heeft een tweejarig contract getekend bij de Schapenkoppen . In de verbintenis is bovendien een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Feyenoord en sloten begin dit jaar een samenwerkingsverband, waardoor talenten van de Rotterdammers op huurbasis ervaring op kunnen doen in de Eerste Divisie. FC Dordrecht laat echter weten dat de overstap van de negentienjarige Vicario los staat van deze overeenkomst. De club vergelijkt de situatie van de jongeling met die van Nelson Amadin, een linksbuiten die deze zomer eveneens de gang van Feyenoord naar Dordrecht maakt.



Vicario begon zijn voetballoopbaan bij VV Spijkenisse en stapte in 2016 over naar de jeugd van Feyenoord. Afgelopen seizoen kwam hij een aantal keer in actie voor Jong Feyenoord, waar hij ook samenspeelde met onder anderen Noah Lewis en Ian Smeulers. Dat duo zal in de aankomende voetbaljaargang op huurbasis de kleuren van FC Dordrecht verdedigen.