Feyenoord en Borussia Dortmund vinden oplossing voor oefenduel

Het oefenduel tussen Feyenoord en Borussia Dortmund, dat komende zaterdag op het programma staat, kan 'gewoon' doorgaan.

Dat communiceren de Rotterdammers via de officiële kanalen . De wedstrijd zou aanvankelijk plaatsvinden in het Estadio Municipal de Marbella, maar de lokale club speelt die dag zelf een bekerwedstrijd voor eigen publiek. en kunnen echter uitwijken naar het Marbella Football Center.

In eerste instantie was niet duidelijk of er een locatie kon worden gevonden waar de supporters van beide clubs ook welkom zouden zijn. Het duel stond daardoor op losse schroeven, terwijl er tevens sprake van was dat de wedstrijd achter gesloten deuren zou worden afgewerkt.

Feyenoord communiceert echter dat er met het Marbella Football Center een nieuwe locatie is gevonden en dat er vierhonderd Rotterdamse fans welkom zijn bij het oefenduel.

De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan ziekenhuishulp voor kinderen. Het Marbella Football Center is overigens geen onbekend terrein voor Feyenoord, want de Rotterdammers werkten het oefenduel met TSG 1899 (2-3 winst) woensdag ook daar af.

De vriendschappelijke wedstrijd, die zaterdag om 12.00 uur wordt afgetrapt, tegen Borussia Dortmund vormt voor de ploeg van trainer Dick Advocaat de afsluiting van het trainingskamp in Spanje.