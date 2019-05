Feyenoord eert Van Persie met speciale badge op tenues bij laatste thuisduel

Robin van Persie is aan zijn laatste weken als profvoetballer bezig, aangezien hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt.

meldt via de officiële kanalen dat er komende zondag tegen met een speciaal shirt wordt gespeeld vanwege het naderende afscheid van Van Persie.



De 35-jarige veteraan speelt zondag zijn laatste thuiswedstrijd voor Feyenoord. Ter ere van deze gelegenheid presenteert de Rotterdamse club een speciale RVP-badge die zondag op de tenues van de spelers te zien zullen zijn. Op de badge staat een zwart silhouet van Van Persie afgebeeld, waarin 'de kenmerkende manier van juichen' van de aanvaller tot uiting komt.



Feyenoord speelt komende zondag met de RVP-badge op de shirts tegen ADO Den Haag.



📝 Meer info: #feyadohttps://t.co/9WMVxIf8uy — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 6, 2019

Ook rugnummer 32 zal op het embleem prijken, zo meldt Feyenoord. De nummer drie van de heeft nog niet gemeld welke festiviteiten zullen plaatsvinden rondom het laatste thuisduel van Van Persie in zijn profloopbaan. Naast het afscheid van de aanvaller zwaait Feyenoord ook trainer Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen uit.Van Persie liet eerder al weten dat er geen 'afscheidswedstrijd' hoefde te komen. "Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden. Hoewel ik dat een heel mooi gebaar vind, ga ik het niet doen. Zoiets moet bij je passen. Eerst die wedstrijd tegen ADO spelen en daarna ergens met z'n allen lekker dineren, dat is het idee", aldus de voormalig Oranje-international eerder.