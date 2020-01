Feyenoord doet zaken met Besiktas en haalt Oguzhan Özyakup

Feyenoord heeft Oguzhan Özyakup binnen. De Turks international komt over van Besiktas en maakt het seizoen op huurbasis af in De Kuip.

Met zijn komst lijkt de selectie van voor de rest van het seizoen rond. Trainer Dick Advocaat wilde een spits en een middenvelder en met Robert Bozenik en Özyakup heeft technisch directeur Frank Arnesen aan zijn wensen kunnen voldoen.

De middenvelder kwam dit seizoen bij niet vaak aan spelen toe en zocht daarom een nieuwe uitdaging elders. De kersverse aanwinst van Feyenoord speelde eerder in de jeugd van en bij . Het contract van Özyakup in Turkije loopt nog door tot medio 2022.

Lees beneden verder

De nieuweling gaat in Rotterdam spelen met rugnummer 18 en hij traint donderdag voor het eerst mee met de ploeg van Advocaat. Vrijdag wordt hij gepresenteerd aan de media.

"Met het vertrek van enkele spelers was het zeer wenselijk om te beschikken over een extra speler die direct inzetbaar is op het middenveld", reageert Arnesen op de komst van de middenvelder. "Met Oguzhan halen we natuurlijk enorm veel ervaring binnen."

"Normaal gesproken zou iemand als hij niet haalbaar zijn voor Feyenoord, maar hij wilde heel graag voor de rest van het seizoen naar ons komen. Door creatief te zijn en met dank ook aan Besiktas, komt hij ons nu versterken en zijn we in elk geval voor wat betreft het halen van nieuwe spelers klaar deze window."