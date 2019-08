Feyenoord doet zaken in Turkije en presenteert zevende aanwinst

Edgar Miguel Ié heeft zich op huurbasis aan Feyenoord verbonden.

De 25-jarige verdediger, die de medische keuring zonder problemen doorstond, wordt voor een seizoen gehuurd van , zo meldt de Turkse club. Ié is van origine een centrumverdediger, maar trainer Jaap Stam kan hem eventueel ook als rechtsback gebruiken.

De geruchten over de tijdelijke verhuizing naar kwamen maandagavond in een stroomversnelling terecht, daar via Instagram Stories te zien was dat Ié zich in een lift bevond van het Van der Valk-hotel in Ridderkerk, dat ongeveer vijftien kilometer van Rotterdam vandaan ligt.

De Telegraaf meldde vorige week al dat de Portugese verdediger met roots in Guinee-Bissau nadrukkelijk in beeld was bij Feyenoord.

De enkelvoudig international van Portugal doorliep de jeugdopleiding van , al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de Catalaanse grootmacht uit.

De kersverse aanwinst van Feyenoord kwam vervolgens via en Belenenses in 2017 bij OSC terecht. Ié werd in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen uitgeleend aan FC , waarna een transfervrije overgang volgde richting Trabzonspor.

De Turkse club doet de verdediger echter alweer tijdelijk van de hand. Zijn contract in de loopt nog drie seizoenen door.

Ié is de zevende zomeraanwinst van Feyenoord. Stam verwelkomde eerder Nick Marsman, Luciano Narsingh, Liam Kelly, Leroy Fer, George Johnston en Rick Karsdorp in De Kuip.

Volgens Voetbal International zoekt de Rotterdamse club verder nog naar een extra spits, daar Nicolai Jørgensen en Dylan Vente door uiteenlopende blessures niet inzetbaar zijn.