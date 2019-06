Feyenoord-directeur Troost weet niets van transferafspraak met Vilhena

Tonny Vilhena lijkt veroordeeld tot nog een seizoen bij Feyenoord.

De middenvelder zag woensdag ondanks een persoonlijk akkoord een transfer naar FK Krasnodar in het water vallen, omdat en de Russische club het niet eens werden over zijn transfersom. Volgens interim-technisch directeur Sjaak Troost schenden de Rotterdammers daarmee geen eerder gemaakte afspraken.

Vilhena verlengde in 2017 na lang wikken en wegen zijn contract bij Feyenoord tot medio 2020. Daarbij zou de international de toezegging hebben gekregen van toenmalig technisch directeur Martin van Geel dat de club zou meewerken aan een eventuele transfer. Troost weet echter niets van die afspraak en zegt dat de toezegging niet contractueel is vastgelegd.



"Alle door de club gemaakte afspraken worden opgenomen in contracten, die door alle partijen zijn ondertekend", aldus Troost tegenover RTV Rijnmond . "Daarbij worden er geen persoonlijke toezeggingen gedaan, die niet in contracten zijn opgenomen. Feyenoord respecteert natuurlijk deze afspraken en komt deze ook altijd na. Zoals te doen gebruikelijk gaan wij verder nooit in op de inhoud van het contract."



Nu de transfer van Vilhena naar Krasnodar is afgeketst, lijkt het erop dat hij nog een seizoen voor Feyenoord zal spelen en daarna transfervrij vertrekt. De Rotterdammers zijn volgens RTV Rijnmond bezig om de contracten van Steven Berghuis en Jens Toornstra te verlengen. De verbintenis van zowel de aanvaller als middenvelder loopt over twee seizoenen af.