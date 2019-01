Feyenoord-directeur gelooft niet in duopolie van Ajax en PSV

Algemeen directeur Jan de Jong is ervan overtuigd dat Feyenoord zich straks weer sportief kan meten met Ajax en PSV.

Sinds de laatste landstitel moeten de Rotterdammers lijdzaam toezien hoe de clubs uit Eindhoven en Amsterdam de dienst uitmaken in de Eredivisie en ook nog eens veel geld op de bankrekening én het veld hebben staan. Tot de komst van een nieuw stadion moet Feyenoord zeer creatief blijven én elk jaar Europees voetbal halen, zo stelt De Jong.

De ontwikkeling van het steeds rijker wordende Ajax, dat zijn vleugels uitslaat in China, Afrika en de Verenigde Staten, is volgens De Jong geen bedreiging voor Feyenoord. "Als het geld tegen de plinten klotst, en dat hebben ze knap gedaan bij Ajax, is het makkelijk om dat soort keuzes te maken", vertelt de algemeen directeur woensdag in De Telegraaf. "Maar internationaal aan de weg timmeren valt of staat bij succes en in welke competitie je speelt. Als je club in de Premier League uitkomt, is het makkelijker om aan de weg te timmeren."



"Ajax is nu succesvol in de Champions League en dat doet iets met het merk. Toen wij vorig jaar in de Champions League uitkwamen, deed dat ook wat met de club", benadrukt De Jong. "Dan gaan er meer deuren open voor Feyenoord en worden spelers meer waard dan wanneer je niet op dat podium speelt. Dat is een open deur, maar het is wel zo." Ook De Jong vindt het knap dat Ajax zijn beste spelers voor de hoofdprijs verkoopt. "Maar had iemand ooit geloofd dat je Rick Karsdorp of Terence Kongolo voor vijftien miljoen euro zou verkopen?"



De Jong benadrukt dat Feyenoord komt van een situatie met min 43 miljoen euro eigen vermogen naar een financieel heel gezonde situatie en vijf prijzen in de laatste drie jaar. "Vorig jaar hadden wij ook een begroting van honderd miljoen euro dankzij de Champions League. Dat bedrag gaat PSV dit seizoen ook halen en dat komt door deelname aan diezelfde Champions League." De enige voorwaarde is zodoende dat Feyenoord elk jaar Europees speelt, anders gaat het in financieel opzicht wel degelijk mis. "Als je vijf jaar achtereen geen Europees voetbal zou hebben, kom je op een grote achterstand (ten opzichte van Ajax en PSV, red.)", erkent de sportbestuurder van Feyenoord.