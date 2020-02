Feyenoord diepbedroefd om overlijden Carlo de Leeuw (59)

Carlo de Leeuw is op 59-jarige leeftijd overleden, zo heeft Feyenoord donderdag bekendgemaakt.

De Rotterdammer was sinds 2000 in dienst als materiaalman van het eerste elftal. De Leeuw is overleden aan de gevolgen van kanker.

In aanloop naar dit seizoen werd tongkanker geconstateerd bij De Leeuw. Hij moest een zware operatie ondergaan.

Bij zijn herstel werd aan het einde van vorig jaar een onregelmatigheid in zijn nek ontdekt. De Leeuw kreeg te maken met een terugval en leverde een strijd die uiteindelijk niet te winnen viel.

De Leeuw was een man van de club. Hij groeide op bij , doorliep de jeugdopleiding en haalde als buitenspeler het eerste elftal.

Hij speelde 45 wedstrijden in het eerste elftal. “Hoogtepunt in zijn loopbaan was zijn doelpunt in de gewonnen bekerfinale van 1980 tegen ”, schrijft Feyenoord.

Na Feyenoord speelde De Leeuw voor , , en het toenmalige EVV Eindhoven. Na zijn loopbaan bleef hij met zijn vrouw en twee dochters wonen in Dommelen in Noord-Brabant.

Hij was twintig jaar werkzaam als materiaalman. “In die rol, die hij tot begin dit seizoen vervulde, was hij al snel niet meer weg te denken uit De Kuip”, zo laat de club weten op de website.