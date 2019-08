'Feyenoord denkt aan voormalig Ajacied en zet streep door Karsdorp'

Feyenoord zoekt naar defensieve versterkingen, omdat Jeremiah St. Juste naar verluidt op het punt staat om over te stappen naar FSV Mainz 05.

Kenny Tete en Daryl Janmaat staan volgens RTV Rijnmond op het lijstje van technisch directeur Sjaak Troost, terwijl Rick Kardorp niet langer een optie lijkt te zijn.

Tete besloot afgelopen weekeinde om te gaan volgen op Instagram, wat al snel de geruchten voedde over de komst van de verdediger van . Mede door de ophef op social media heeft de ex-Ajacied Feyenoord weer ontvolgd.

RTV Rijnmond -verslaggever Sinclair Bischop weet echter uit betrouwbare bron dat er meer speelt. "Via bronnen rond De Kuip begrijp ik dat hij wel op een lijstje staat."

Feyenoord heeft volgens de journalist van de regionale omroep meer ijzers in het vuur. "We weten dat Feyenoord graag rechtsback Daryl Janmaat terug wil halen, maar daar zal een fikse transfersom voor betaald moeten worden. Maar wil Feyenoord dat wel? Hij is al wat ouder (dertig jaar, red.) en kan niet meer afgeschreven worden. Ook Karsdorp werd genoemd, maar hij zal zeker niet komen."

Janmaat, die over een aflopend contract beschikt bij , sprak zich onlangs bij Ziggo Sport uit over een eventuele terugkeer bij Feyenoord. "Uiteindelijk is het aan twee partijen die er samen uit moeten komen. Dat is voorlopig nog niet het geval." Karsdorp werd in de Italiaanse media gelinkt aan een terugkeer bij Feyenoord, al lijkt dat er niet meer in te zitten voor de vleugelverdediger. Tete is in Lyon lang niet altijd verzekerd van een basisplaats, waardoor een comeback in de een optie lijkt te zijn.