Feyenoord deelt eerst profcontract uit: "Kwaliteiten die keeper nodig heeft"

Joey Koorevaar heeft dinsdagmiddag zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekent.

De zeventienjarige doelman zette in het bijzijn van technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong zijn handtekening onder een tweeënhalf-jarige verbintenis en heeft zich zodoende tot de zomer van 2021 verbonden aan de club waar hij al sinds 2008 actief is.

Voor de geboren Rotterdammer is er een droom in vervulling gegaan: "Hier heb ik elf jaar hard voor gewerkt", laat hij weten. Koorevaar kwam in eerste instantie binnen als linksback of linksbuiten, maar verhuisde uiteindelijk na enkele succesvolle invalbeurten naar het doel: "Daar heb ik zeker geen spijt van, ik heb als keeper al heel veel mooie dingen meegemaakt."



Koorevaar werd afgelopen zomer met Oranje Onder-17 Europees kampioen en heeft zich ook bij Feyenoord goed ontwikkeld. "Dat ik nu een contract heb getekend geeft rust, maar is tegelijkertijd een stimulans om door te gaan. Uiteindelijk is dit een eerste stap naar het bereiken van mijn échte doel, namelijk Feyenoord 1 halen."



Van Geel is eveneens blij met de keuze van Koorevaar om zich aan de club te verbinden: "Joey is een heel talentvolle keeper, die beschikt over veel kwaliteiten die een keeper bij Feyenoord nodig heeft. We zijn ervan overtuigd dat Joey nog veel verder kan groeien bij Feyenoord, dit contract geeft hem de bevestiging en helpt hem verder de weg omhoog. Wij gaan er alles aan doen om hem daarbij te helpen."