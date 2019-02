Feyenoord deelt contract uit: "Hij is sterk, snel en heeft veel duelkracht"

Denzel Hall heeft woensdag in De Kuip zijn eerste profcontract getekend bij Feyenoord.

De zeventienjarige rechtsback speelt bij Onder-19 en heeft zijn toekomst tot medio 2021 aan de club uit Rotterdam verbonden. Dinsdag legde Feyenoord doelman Joey Koorevaar al vast. De talentvolle sluitpost zette eveneens zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar.

Hall speelt sinds 2008 in de jeugdopleiding van Feyenoord en heeft sindsdien alle jeugdteams doorlopen. "Dit contract is niet iets wat in één dag komt aanwaaien", reageert het talent op de clubwebsite. "Ik heb hier jarenlang hard voor gewerkt en als het moment dan eindelijk hier is, is dat wel heel bijzonder. Dit is een perfecte dag."



Hall heeft naar eigen zeggen niet alleen voetballend veel geleerd bij Feyenoord. Ook op mentaal gebied zegt de verdediger veel vooruitgang te hebben geboekt. "Ik kon mezelf in de weg staan. Soms wilde ik bijvoorbeeld te graag winnen, waardoor ik te emotioneel betrokken raakte. Daar ben ik inmiddels veel verder in, hoewel dat willen winnen er nog wel heel sterk in zit", aldus de Nederlands jeugdinternational.



"Denzell is een jongen met ontzettend veel potentie", reageert technisch directeur Martin van Geel. Hij is zelfkritisch en heeft er hard aan gewerkt om dat op een positieve wijze in te zetten voor zichzelf. Als verdediger bezit hij heel veel fysieke kwaliteiten: hij is sterk, snel en heeft veel duelkracht. Het is een jongen die alles in zich heeft om zijn eigen top te halen, waar die dan ook ligt."