'Feyenoord blijft speuren en aast op groot talent uit Argentinië'

Feyenoord heeft Álvaro Martín Barreal in het vizier, zo bericht het Algemeen Dagblad maandagochtend.

De achttienjarige buitenspeler ligt nu nog tot medio 2021 vast bij het Argentijnse Vélez Sarsfield. De jonge aanvaller bracht recent al een bezoek aan Rotterdam in het gezelschap van zijn broer, zo meldt de krant.

kan nog altijd weinig uitrichten op de transfermarkt en speurt naar buitenkansjes. Barreal staat op het wensenlijstje van de Rotterdammers, maar de Argentijnse rechtsbuiten wordt in eigen land beschouwd als een groot talent, waardoor hij niet makkelijk te verkrijgen is. Barreal kwam al uit voor verschillende nationale jeugdelftallen.



Hoewel Barreal voorlopig onhaalbaar lijkt te zijn, kan Feyenoord binnenkort wel in zee gaan met Leroy Fer. De middenvelder traint de laatste tijd mee bij de nummer drie van het afgelopen -seizoen en maakt een goede indruk op trainer Jaap Stam en de technische staf. Fer kreeg zaterdag in het gewonnen oefenduel met Karlsruher SC (1-0) zijn eerste speelminuten van Stam.



'Stagiair' Fer deed volgens afspraak een helft mee en bewees volgens het Algemeen Dagblad dat de middenvelder zo fit is dat de club hem wel officieel kan vastleggen. Fer was eerder jarenlang actief voor Feyenoord alvorens hij in 2011 de club verliet voor . Feyenoord speelt woensdag tegen Angers SCO en neemt het zondag op tegen .