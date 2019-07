Feyenoord bevestigt vertrek van algemeen directeur Jan de Jong

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

Jan de Jong heeft namelijk woensdag bekendgemaakt dat hij de club aan het einde van deze maand gaat verlaten, zo valt te lezen op de clubsite van de Rotterdamse club. 'Een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers' is de reden dat de algemeen directeur de club zal verlaten.

De Jong was nog geen twee jaar in dienst bij , maar desondanks gaan de wegen van de beleidsbepaler en de Rotterdamse club reeds scheiden. Hij was sinds november 2017 werkzaam als algemeen directeur van Feyenoord. Destijds werd hij de opvolger van Eric Gudde, die naar de KNVB vertrok.

'Natuurlijk was het al langer duidelijk dat intern bij Feyenoord niet in iedereen fan was van de algemeen directeur', schrijft onder meer het Algemeen Dagblad. De krant noemt het naderende vertrek van De Jong desondanks 'verrassend'. De Jong was de afgelopen dagen immers nog volop bezig met Feyenoord, onder meer door het trainingskamp van de ploeg in Oostenrijk te bezoeken.

De Jong geeft zelf tekst en uitleg op de clubsite. "Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club. In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden. Dat gebeurt vaker in de grote mensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Het verandert ook niets aan de liefde voor de club. Ik wens Feyenoord alle succes van de wereld!"

De Raad van Commissarissen gaat nu op zoek naar een opvolger voor Jan, bevestigt voorzitter Toon van Bodegom. "We verwachten deze op redelijke termijn te kunnen vinden, maar daarover valt nu uiteraard nog niks te zeggen. Namens vele Feyenoorders wil ik Jan danken voor zijn vele inspanningen en zijn harde werken de afgelopen periode."