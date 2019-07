'Feyenoord bereidt bod van drie miljoen euro voor op WK-ster'

In de zoektocht naar versterking voor de voorhoede is Feyenoord mogelijk uitgekomen in Oekraïne.

Volgens sportwebsite Football Gazeta is de Eredivisionist van plan om drie miljoen euro te bieden op Danylo Sikan, een achttienjarige spits van Shakhtar Donetsk. Het is niet duidelijk of Shakhtar wil meewerken aan een vertrek van de jongeling.

Sikan maakte deze zomer indruk op het WK Onder-20. Hij kwam namens Oekraïne tot scoren in de groepswedstrijd tegen Nigeria, de achtste finale tegen Panama (twee keer) en de kwartfinale tegen Colombia. Met zijn vier doelpunten had Sikan een groot aandeel in de toernooiwinst van de Oekraïense talenten. Erling Braut Håland, die liefst negen doelpunten maakte voor Noorwegen, was de enige speler die hoger eindigde op de topscorerslijst van het WK.

Sikan heeft bij Shakhtar een contract tot medio 2021.De jongeling voegde zich na het WK officieel bij het eerste elftal van de grootmacht. Vorig seizoen werd hij vanaf februari verhuurd aan FK Mariupol, waarvoor hij een competitieduel speelde en vijf keer uitkwam in de play-offs om het kampioenschap. Het ging echter louter om invalbeurten en in totaal speelde Sikan slechts 153 minuten voor Mariupol. Doelpunten maakte hij daarin niet.

heeft behoefte aan versterking in de aanval, zeker omdat Nicolai Jörgensen wekenlang uit de roulatie is met een knieblessure. De nummer drie van het afgelopen seizoen heeft alleen Dylan Vente achter de hand als centrumspits.

De club versterkte zich deze zomer met vier transfervrije spelers: Leroy Fer, Nick Marsman, Luciano Narsingh en Liam Kelly.