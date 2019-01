Feyenoord bepaalt onderhandelingen: "Wij geven in dit geval het ritme aan"

Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord gaan in februari om de tafel zitten om de toekomst van de trainer bij de Rotterdamse club te bepalen.

Van Bronckhorst beschikt in De Kuip over een aflopend contract, waardoor er wordt gespeculeerd dat de oud-verdediger gaat vertrekken. Feyenoord bepaalt naar eigen zeggen het ritme van de onderhandelingen met de oefenmeester. De club laat het niet alleen afhangen van het besluit van Van Bronckhorst zelf.

"Uiteindelijk heb je twee mensen nodig om de tango te dansen", wordt directeur Jan de Jong dinsdag tijdens zijn nieuwsjaarspeech geciteerd door Voetbal International. "Toevallig ben ik de meest a-muzikale en a-ritmische persoon ter wereld, maar wij geven in dit geval wel het ritme aan. Als club nemen we uiteindelijk de beslissing", vervolgt hij.



"Je moet iemand wel eerst op de dansvloer vragen als je wil gaan dansen. We hebben met elkaar besloten daar in februari mee te beginnen. We zijn nu gefocust op de tweede seizoenshelft. We krijgen leuke, ingewikkelde en spannende eerste weken", aldus De Jong, die de garantie heeft gekregen dat de club jaarlijks 25 miljoen euro ontvangt als het nieuwe stadion in Rotterdam wordt gebouwd.



Eind 2019 moet blijken of het nieuwe stadion er daadwerkelijk komt. Feyenoord probeert nu zoveel mogelijk financiers te vinden die willen participeren in de bouw. "Als je zelf geen winnend staatslot kan drukken, moet je proberen geld uit de markt te halen", wordt De Jong geciteerd door De Telegraaf. "Zelf kunnen we er geen enkele euro in stoppen. Wij bouwen het stadion ook niet, we worden alleen de bespeler."