Feyenoord accepteert schorsing Jörgensen en beboet Clasie

Feyenoord heeft het schikkingsvoorstel dat de aanklager van de KNVB heeft gedaan na de rode kaart van Nicolai Jörgensen geaccepteerd.

De Rotterdammers laten maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat Jörgensen een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, heeft gekregen.



De Deense spits mist vanwege zijn uitsluiting dus de belangrijke wedstrijd tegen van aankomende zaterdag. bezet momenteel de derde plek in de en de voorsprong op de Alkmaarders bedraagt vier punten. Naast het treffen met de ploeg van trainer John van den Brom ontbreekt Jörgensen ook volgende week woensdag als het bezoek aan op de agenda staat.



📝 Boete voor Clasie en Jørgensen

✖️ Jørgensen mist #feyaz & #nacfey



Feyenoord laat weten dat Jörgensen bovendien beboet is. Jordy Clasie heeft eveneens een geldstraf opgelegd gekregen. De middenvelder maakte zaterdag tegen veel misbaar toen hij een kwartier voor tijd plaats moest maken voor Robin van Persie. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet na de wedstrijd al weten niet blij te zijn met de reactie van zijn middenvelder: "Jordy vertoonde daarmee ongepast gedrag.""Dat kan ik niet accepteren. Jordy is een emotionele jongen, iedereen verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Hij is nu ook weer een stuk rustiger en baalt enorm van dat moment. We wilden de wedstrijd winnen en daarom wisselde ik hem om er een spits bij te zetten", reageerde hij toen tegenover FOX Sports.