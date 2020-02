'Feyenoord accepteert Chinees bod van vijf miljoen euro met tegenzin'

Feyenoord staat op het punt om Sam Larsson te verkopen aan een club uit China, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Het is onduidelijk om welke club het precies gaat, maar volgens de journalist betalen de Chinezen vijf miljoen euro voor de diensten van de 26-jarige vleugelspits.

Larsson zat dit seizoen onder trainer Dick Advocaat aanvankelijk op de bank, maar de Zweedse aanvaller is door de zware knieblessure van Luis Sinisterra opgeschoven in de pikorde.

Het komt de Rotterdammers dan ook niet uit om Larsson op dit moment van het seizoen te verkopen, maar de Eredivisionist vindt het bod uit China naar verluidt te goed om te weigeren.

Meer teams

Volgens VI is de linksbuiten al op weg naar zijn nieuwe werkgever om zijn transfer af te ronden. De transfermarkt in Nederland is gesloten, maar het is Chinese clubs wel toegestaan om spelers uit de weg te kapen.

kan daardoor geen vervanger voor Larsson aantrekken en zal zich daarom bij een verkoop moeten bedruipen met het spaarzame aantal vleugelspitsen dat nog beschikbaar is. Naast Steven Berghuis is ook Ridgeciano Haps, die normaliter linksback speelt, inzetbaar op de flanken.

Lees beneden verder

Feyenoord nam Larsson in de zomer van 2017 voor vier miljoen euro over van sc . De Scandinaviër wist de hoge verwachtingen in De Kuip nooit helemaal in te lossen.

In totaal speelde Larsson tot nu toe 72 Eredivisie-wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 14 doelpunten maakte en 16 assists afleverde.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen (2-1 winst) wordt vermoedelijk de laatste van Larsson voor Feyenoord.