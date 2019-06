Fernando Torres kondigt einde van imposante loopbaan aan

Fernando Torres zet een punt achter zijn loopbaan, zo maakt hij via Twitter bekend.

De 35-jarige spits speelt sinds vorige zomer in Japan voor Sagan Tosu en ondanks dat zijn contract daar nog tot januari 2020 doorloopt, lijkt hij per direct zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Het betekent dat er voor El Niño een einde komt aan een rijke carrière.



Torres werd opgeleid door en maakte in 2007 voor 38 miljoen euro de overstap naar . Na bijna vier jaar in dienst van the Reds telde 58,5 miljoen voor hem neer. Zijn periode bij the Blues werd geen doorslaand succes en in 2014 kwam Torres bij terecht, eerst op huurbasis en later definitief. Milaan bleek de laatste stop voordat hij in 2015 terugkeerde bij Atlético.



De 110-voudig Spaans international won onder meer het WK, tweemaal het EK, de (met Chelsea), de (met Chelsea én Atlético) en de (met Chelsea). In de zomer van 2018 verliet Torres Atlético met de winst van de Europa League en in de herfst van zijn loopbaan besloot hij nog een avontuur in Japan aan te gaan. Bij Sagan Tosu zette hij zijn handtekening onder een tot januari 2020 lopend contract.



Dat contract lijkt hij dus niet te gaan uitdienen bij de huidige hekkensluiter van de Japanse J-League. Torres speelde dit seizoen, dat in februari van start ging, dertien wedstrijden en de laatste weken moest hij het voornamelijk stellen met een plaats op de reservebank. "Ik heb iets belangrijk te melden. Na achttien geweldige jaren komt mijn carrière aan een eind", laat Torres op Twitter weten. Hij zal komende zondag in Tokio een persconferentie geven om zijn besluit toe te lichten.