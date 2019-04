Fernandinho steunt Agüero na penaltymisser

Fernandinho steekt Sergio Agüero een hart onder de riem na de verloren kwartfinale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

ging dinsdag in het nieuwe stadion van de Spurs met 1-0 onderuit. Agüero kreeg in de openingsfase een uitgelezen kans om het belangrijke uitdoelpunt te maken, maar de Argentijn faalde van elf meter. Zijn strafschop werd gekeerd door Hugo Lloris. Volgende week woensdag is de return in het Etihad Stadium.



"Dit kan iedereen gebeuren", reageert Fernandinho in de Engelse media. "Het belangrijkste is dat we hem nu blijven steunen, want we weten allemaal wat hij kan. En als we hem nodig hebben, zal hij onze problemen oplossen." Agüero maakte dit seizoen 29 goals voor The Citizens en met negentien treffers is hij momenteel topscorer van de Premier League.



Fernandinho speelde in Noord-Londen met Ilkay Gündogan naast zich. "We speelden een beetje anders, vooral in defensief opzicht met twee controlerende middenvelders. We probeerden zo hun middenveld in bedwang te houden en dat lukte aardig, maar in de slotfase kregen we toch een tegendoelpunt."



Aanstaande zondag moet City zich zien te herstellen in de belangrijke uitwedstrijd bij . Tottenham krijgt een dag eerder op bezoek. Na de -return staan City en de Spurs volgende week zaterdag alweer tegenover elkaar - ook dan in Manchester - maar dan in competitieverband.