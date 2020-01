Fernandinho gaat overstag en tekent nieuw contract bij Manchester City

Fernandinho heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot medio 2021, zo maakt de Engelse topclub dinsdagmiddag bekend.

De 34-jarige Braziliaan, die een aflopende verbintenis had, begint daardoor komende zomer aan zijn achtste seizoen in het Etihad Stadium. "Dit is het best mogelijke nieuws", zo reageert de middenvelder annex verdediger op de clubwebsite.

"Ik wil deze mogelijkheid benutten om te benadrukken hoe dankbaar ik ben naar al mijn ploeggenoten en de trainers hier bij City", zegt Fernandinho, die in 2013 overkwam van Shakhtar Donetsk.

"Zonder hen zou deze overeenkomst niet mogelijk zijn geweest, dus oprechte dank aan elk van hen. Ik geniet elke seconde van mijn tijd hier. Ik had nooit verwacht zo'n betekenisvolle relatie met de club en de fans op te bouwen, maar het is gebeurd en ik ben elke dag dankbaar."

Fernandinho heeft een dierbare band met de supporters van City. "Onze fans zijn ongelooflijk. Ik ben zo blij dat ik nog een jaar langer voor hen zal blijven spelen. Ik voel hun liefde en passie en het helpt me echt om gedreven te blijven."

"Mijn focus ligt nu op het verzekeren dat we succesvol blijven. Mijn tijd hier is versierd met zilverwerk, maar onder leiding van Pep zijn we echt versneld. Ik wil dat dat zo lang mogelijk doorgaat."

Technisch directeur Txiki Begiristain reageert verheugd op de contractverlenging van Fernandinho. "Deze nieuwe deal weerspiegelt de kwaliteit en inzet van Fernandinho."

"Hij is niet alleen een eersteklas professional en een van de beste spelers in het wereldvoetbal, hij is een fantastisch persoon die elke dag het goede voorbeeld geeft."

Fernandinho is door de defensieve problemen van dit seizoen van het middenveld verhuisd naar de verdediging. Manager Josep Guardiola benadrukt regelmatig het belang van de routinier.

"Hij weet precies hoe we over hem denken en wat hij zoveel jaar voor de club heeft betekend. Hij is een van de grootste spelers die deze club in zijn hele historie heeft gehad", zei de Spanjaard eerder.