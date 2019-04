Ferme taal bij PSV: "Als we vier keer winnen, worden we gewoon kampioen"

PSV won zondagmiddag op eigen veld met 2-1 van De Graafschap, maar van een feeststemming was na afloop geen sprake in het Philips Stadion.

De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam in punten weliswaar op gelijke hoogte met koploper , maar lijkt gezien het inferieure doelsaldo (+66 tegenover +78) in het competitieslot volledig afhankelijk te zijn van de Amsterdamse titelrivaal. Daniel Schwaab blijft echter geloven in een goede afloop voor .

PSV speelt dit seizoen nog tegen (thuis), (uit), (thuis) en (uit), terwijl Ajax ontmoetingen met (uit), (thuis), (uit) en (thuis) wacht. "We hebben nog vier wedstrijden. Als we die allemaal winnen, dan ben ik zeker dat we gewoon kampioen worden", spreekt Schwaab na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap ferm voor de camera van VTBL.

Schwaab baalt dat PSV er tegen De Graafschap niet in slaagde vaker te scoren. "Het doelsaldo is absoluut belangrijk, maar we hadden genoeg kansen en konden veel vaker scoren. Dat is voetbal. Wij moeten gewoon blijven winnen. We hebben tegen De Graafschap niet goed gespeeld, maar soms gaat de bal er gewoon niet in. Dat is onverklaarbaar."



PSV had zondagmiddag de grootst mogelijke moeite met De Graafschap. De Doetinchemmers kwamen in Eindhoven op voorsprong via Delano Burgzorg, maar in de tweede helft wist PSV het tij toch nog te keren door treffers van Steven Bergwijn en Luuk de Jong.