Ferdinand opent discussie op Twitter met transferadvies aan United

Rio Ferdinand heeft Manchester United transferadvies gegeven op Twitter.

De oud-verdediger heeft laten weten welke spelers zijn voormalig werkgever deze maand in zijn ogen het beste zou kunnen aantrekken. Ferdinand noemt vier kandidaten die in zijn ogen een versterking zouden zijn voor the Red Devils, onder wie Edinson Cavani.

Na het vertrek van Sir Alex Ferguson als manager, werd onder David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho miljoenen uitgegeven aan nieuwe spelers. Het grootste deel van de aankopen is inmiddels vertrokken en onder Ole Gunnar Solskjaer wordt gebouwd aan de toekomst.

Afgelopen zomer werden Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James aangetrokken. Volgens Engelse media is het de verwachting dat deze maand opnieuw de transfermarkt op gaat.

Lees beneden verder

Ferdinand denkt dat Manchester United er goed aan doet om aan te kloppen bij voor Kalidou Koulibaly en Fabián Ruiz. Voor beide spelers is veel interesse en laatstgenoemde staat naar verluidt bovenaan het wensenlijstje van . Met oog op de toekomst adviseert Ferdinand de talentvolle Agustin Almendra. De negentienjarige middenvelder staat onder contract bij .

In aanvallend opzicht wijst Ferndinand naar Cavani. De Uruguayaanse aanvaller staat op de nominatie om te vertrekken bij Paris Saint-Germain, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Ferdindand ziet in de 32-jarige aanvaller een versterking vanwege zijn ervaring.

"Hij is een geweldige professional van wie de jonge spelers in de selectie veel van kunnen leren", aldus Ferdinand in zijn tweet, die in korte tijd meer dan dertienhonderd likes kreeg.