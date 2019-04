Ferdinand: "De Ligt is de beste jonge verdediger op deze planeet"

Rio Ferdinand heeft hoge verwachtingen van Matthijs de Ligt. De oud-speler van Manchester United is diep onder de indruk van de aanvoerder van Ajax.

"Hij is de beste jonge centrumverdediger op deze planeet", zei Ferdinand dinsdagavond in zijn rol als analist bij BT Sport over De Ligt.



De negentienjarige mandekker bekroonde een ijzersterke tweede helft met het maken van het winnende doelpunt. "Hij is majestueus aan de bal en maakte ook een cruciaal doelpunt", aldus Ferdinand, die over heel te spreken is. "Het gaat om de mix van jonge en meer ervaren spelers. Dusan Tadic werd min of meer weggedaan door en verricht nu wonderen in de . Het zijn spannende tijden voor Ajax."



Toch denkt Ferdinand niet dat Ajax de Champions League gaat winnen. De voormalig international zet zijn geld op . "Ik denk dat een Engels team dit jaar de Champions League wint. Wie? Liverpool", reageerde hij op de vraag van Gary Lineker. The Reds kunnen zich woensdag verzekeren van een plek in de halve finale, waarin de tegenstander zou zijn. Ferdinand zag de Spanjaarden dinsdag met 3-0 winnen van .



In de openingsfase werd Manchester United nog wel gevaarlijk. "Ik denk dat Jürgen Klopp de eerste tien minuten van de wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United nog eens goed zal bekijken. Want als Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino daar zouden staan, dan zie ik die situaties anders aflopen", stelde Ferdinand. "Ik denk dat zij die kansen wel afmaken. Als ze kunnen counteren, dan kan de wedstrijd Liverpool op het lijf geschreven zijn. Ze zijn fysiek sterker dan dit Manchester United en ze zullen Barcelona meer in de problemen brengen."