Fer tevreden: "Het is heerlijk om naast Tapia te spelen"

Leroy Fer is uiterst tevreden over de wedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

De Rotterdammers liepen donderdagavond in de slotfase uit naar een zeer comfortabele 4-0 stand, waardoor de return tot een formaliteit kan worden gerekend.

Fer toont zich bij FOX Sports blij met het resultaat en heeft ook mooie woorden over voor een ploeggenoot. "We hebben goed gevoetbald en vier goals gemaakt. Dat is zeker lekker", beaamt de routinier.

Hij vormde het middenrif met Orkan Kükcü en Renato Tapia. "Het is heerlijk om naast Renato te spelen. Verdedigend staat hij altijd zijn mannetje en ik kan lekker met hem voetballen. Hij houdt goed balbezit. Volgens mij gaf hij nog een panna aan de zijkant."

Jan-Arie van der Heijden genoot eveneens van de ploeg. "Ik denk dat we het goed hebben gedaan. 4-0 thuis winnen is een goede uitgangspositie", stelt de in de basis teruggekeerde verdediger bij VTBL.

"We waren eigenlijk de hele wedstrijd scherp en we hebben weinig weggegeven. We hebben zelf ook veel kansen gecreëerd en afgemaakt, dat is ook wel belangrijk. Als dit geen gelopen race is, dan kunnen we onszelf niet meer in de spiegel aankijken."

Luciano Narsingh betrad het veld als invaller en prikte in de absolute slotfase zijn eerste goal voor mee. Toch is hij nog niet honderd procent fit, geeft hij ruiterlijk toe bij FOX Sports.

“Na een sprint voel je wel dat je op adem moet komen. Dat is normaal. Ik kom er telkens meer in. Ik denk dat ik redelijk goed op weg ben", besluit de vleugelspeler.

Aanstaande donderdag staat de return in Georgië op het programma. Dit wordt afgewerkt zonder thuispubliek, want Dinamo kreeg onlangs een straf van de UEFA vanwege wangedrag bij de supporters.