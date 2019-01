Fenerbahçe zegeviert ondanks goal Nederlander; Elia scoort fraai

Medipol Basaksehir heeft maandagavond goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. Tegelijkertijd wist Fenerbahçe in eigen huis nipt te winnen.

Medipol klopte Kasimpasa met 2-0, waardoor de voorsprong op naaste belager Galatasaray na negentien speelronden zes punten bedraagt.



Medipol Basaksehir – Kasimpasa 2-0

De thuisploeg, waarbij Eljero Elia in de tweede helft inviel, creëerde de meeste kansen, maar een grote voorsprong realiseren zat er niet in. Vlak voor rust wist Medipol Basaksehir toe te slaan via Edin Visca, die keihard binnenschoot: 1-0. Na de onderbreking kon de nummer zeven van Süper Lig geen doelpunt maken, terwijl de thuisploeg nog eenmaal het net wist te vinden via Elia, die bij een counter de bal mooi over de doelman wipte: 2-0.



Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor 3-2

In een enerverende wedstrijd wist Fenerbahçe dankzij Mehmet Ekici twee keer te scoren in de eerste helft, maar de dolende Turkse grootmacht gaf ook tot tweemaal toe de voorsprong uit handen. Eerst wist Arturo Mina Meza de stand gelijk te trekken en in blessuretijd van het eerste bedrijf scoorde Mitchell Donald. De Nederlander reageerde alert bij een doorgekopte bal en trapte knap raak: 2-2. In de tweede helft miste Ekici een strafschop, waardoor men afstevende op een remise. Vlak voor tijd was het echter Mehmet Topal die de winnende produceerde. Ferdi Kadioglu zat de hele wedstrijd op de bank.