Fenerbahçe stelt nieuwe trainer aan en zet Koeman in de schaduw

Fenerbahçe heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Ersun Yanal is vrijdagochtend benoemd tot de nieuwe trainer, zo meldt de Turkse club.

De samenwerking is in principe voor anderhalf jaar. Wat er nu met Erwin Koeman en Chris van der Weerden gaat gebeuren, is onduidelijk.

Fenerbahçe nam eind oktober afscheid van Phillip Cocu en koos vervolgens voor Koeman als interim-trainer. Laatstgenoemde werd afgelopen zomer door Cocu aan de technische staf toegevoegd. Een schokeffect na het afscheid van Cocu bleef uit: de topclub uit Istanbul staat zeventiende in de Süper Lig, met negentien punten minder dan koploper Istanbul BB.



Zelf zei Koeman te verwachten dat hij snel zou worden opgevolgd, maar Fenerbahçe-directeur Damien Comolli liet eerder deze maand juist weten dat de Nederlander voorlopig zou aanblijven. Ook na de nederlaag tegen Spartak Trnava (1-0), donderdagavond in de Europa League, gaf Koeman te kennen dat hij niets over zijn toekomst wist en dat 'hij klaar voor alles was'.



Yanal en Fenerbahçe zijn geen onbekenden van elkaar: hij was in het seizoen 2013/14 al hoofdtrainer van de club. De 56-jarige Turk was voor het laatst actief bij Trabzonspor, waar hij vorig jaar vertrok. Sindsdien zat hij zonder club. Met Cocu werd donderdag een akkoord bereikt over ontbinding van het contract.