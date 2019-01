Felle woorden voor Ancelotti: "Hij verdient deze slechte behandeling niet"

Elseid Hysaj gaat deze winter mogelijk vertrekken bij Napoli. De 24-jarige vleugelverdediger krijgt bij zijn club nauwelijks nog speelminuten.

Hysaj kwam aan het begin van dit seizoen veelvuldig aan spelen toe, maar de laatste wedstrijden kiest trainer Carlo Ancelotti voor andere spelers. Zaakwaarnemer Mario Giuffredi hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden voor zijn cliënt.



"Hij kon afgelopen zomer al met Maurizio Sarri mee naar Chelsea, maar Ancelotti blokkeerde de transfer", laat Giuffredi weten bij Radio Marte . "Hij heeft zelfs gezegd dat hij op Hysaj rekende in deze laatste periode van het seizoen. Maar de feiten vertellen mij dat Hysaj van de laatste vier wedstrijden er maar één heeft gespeeld."



"Dat betekent waarschijnlijk dat hij niet zó belangrijk is voor de trainer. Als Ancelotti hem niet meer beschouwt als een basisspeler en geen ordeverstoring wil, moet er nu wat gebeuren. Hysaj verdient deze slechte behandeling niet, gezien wat hij allemaal heeft gedaan voor Napoli in de afgelopen drie jaar. En het is professioneel gezien gewoon netjes om duidelijkheid te verschaffen."



"Misschien is dit slechts een fase. Iedere trainer maakt keuzes en heeft het recht dat te doen. Maar als Hysaj de vierde keus is geworden, zou het correct zijn om dat naar ons te communiceren. We gaan zien of hij weer basisspeler wordt. Of in ieder geval dat hij vaker gaat spelen. Als Hysaj niet langer gewaardeerd wordt door de trainer, vragen wij om een transfer deze maand."