Felle kritiek op Pochettino: "Ik snapte er niks van"

Tottenham Hotspur verloor zaterdagavond de Champions League-finale van Liverpool. Bij de Londenaren verscheen Harry Kane aan de aftrap.

De Engelsman had nog geen minuut gespeeld sinds hij begin april een enkelblessure opliep in de kwartfinale tegen . Toch mocht Kane in Madrid vanaf het begin starten, waardoor Lucas Moura op de bank begon. De Braziliaan was in de tweede halve finale tegen de grote man door drie keer te scoren in de tweede helft (2-3).



"Ik snapte er helemaal niets van", vertelt Tony Cascarino aan talkSPORT over de basisplek van Kane. "Het stikt in het voetbal van clubs of landenteams die spelers selecteren die net geblesseerd zijn geweest en dat bevalt me niks. Het is dom, want zo kun je een speler niet voorbereiden voor een wedstrijd. En zeker niet zo'n grote."



Cascarino (56), oud-speler van onder meer , vindt dan ook dat manager Mauricio Pochettino het helemaal verkeerd heeft aangepakt. "Hij coachte zijn team als een rookie. Het is moeilijk om iemand te bekritiseren die het zo goed heeft gedaan. Het was echt uitzonderlijk."



"Poch was degene die beslissingen moest maken voor de finale en niet Klopp, want we weten wel hoe speelt en met welke spelers", aldus Cascarino. "Ik denk dat het Spurs ontbrak aan ervaring."