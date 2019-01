Felle kritiek op Piqué om bemoeienis met tenniswereld

De voormalige toptennisser Lleyton Hewitt is niet blij met de inmenging van Gerard Piqué in de tenniswereld.

De verdediger van Barcelona is oprichter en president van Kosmos Holding, een investeringsgroep voor sport en media. Het bedrijf heeft voor zo'n 2,5 miljard euro een partnerschap van 25 jaar gesloten met de International Tennis Federation (ITF). Kosmos gaat het toernooi om de Davis Cup transformeren in een 'World Cup of Tennis' om zo meer inkomsten voor de sport te genereren.



Bij het nieuwe format worden de wedstrijden verspreid over achttien weken en de finale wordt in Spanje gespeeld. Hewitt, die zelf met Australië in 1999 en 2003 de Davis Cup veroverde, staat perplex. "Het is belachelijk. We worden gerund door een Spaanse voetballer", reageert de huidige Davis Cup-captain van zijn land in de Australische media.



"Dit is precies hetzelfde als dat ik de opzet van de Champions League even ga veranderen. Piqué weet helemaal niets van tennis", aldus Hewitt. "Zijn groep is nu in feite de ITF aan het leiden, daarom zien we overal die Spaanse sponsors. En een voetbalcompetitie is nu de grootste sponsor van de Davis Cup. Het is verbijsterend."



Een aantal tennissers liet al weten niet te zullen meedoen aan de nieuwe opzet van het toernooi. Piqué probeert daarom de focus te verleggen naar het teamaspect van de competitie. Bovendien bevestigde hij dat landgenoot Rafael Nadal wel van de partij zal zijn. "We willen ons focussen op teams in plaats van individuen", zei de 31-jarige speler van Barça in oktober 2018.



"De focus heeft altijd al op de teams gelegen. De Davis Cup bestaat al 118 jaar vanwege de nationale teams en omdat de individuele spelers minder belangrijk zijn. Rafa is heel positief en nu het in Madrid zal worden gespeeld, vindt hij het nog leuker. Hij heeft me verteld dat hij erbij zal zijn als hij fit is."