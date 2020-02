Felle concurrentiestrijd woedt bij Ajax: "We ontlopen elkaar heel weinig"

Erik ten Hag is blij met de ontwikkeling van Sergiño Dest.

De negentienjarige rechtsback krijgt dit seizoen veel speelminuten van de trainer van en tot op heden doet de Amerikaans international het goed, zo luidt het oordeel van de oefenmeester. "Het is echt fiftyfifty", aldus Ten Hag over de concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

"Het heeft geen zin om twee rechtsbacks op te stellen, maar zo dicht ligt het wel bij elkaar", laat Ten Hag aan de krant weten. De coach spreekt van een 'stormachtige ontwikkeling' van Dest. "Sergiño maakt een sterke groei door, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht."

De jonge back geeft aan dat de wedstrijden bij Jong Ajax er mede voor hebben gezorgd dat hij nu kan presteren bij Ajax 1. "Wedstrijden kunnen spelen in die ploeg is zo belangrijk voor je ontwikkeling", zegt het talent. "Ik heb het zelf ondervonden."

"Bij Jong Ajax speel je voor het eerst tegen oudere spelers, tegen grotere mannen. Daar leer je zo veel van. Het heeft mij echt geholpen. Het is een soort warming-up voor het eerste elftal", aldus Dest.

De back is van mening dat er weinig kwaliteitsverschil is tussen hem en Mazraoui. "We ontlopen elkaar heel weinig, het is een goede strijd waarin je als speler vooral het beste in jezelf omhoog moet halen. Ik moet gefocust blijven, hard trainen en goede wedstrijden spelen. Dat is het allerbelangrijkste en de enige manier om speelminuten af te dwingen."

Dest wacht met Ajax zondag de moeilijke uitwedstrijd tegen . De verdediger weet dat het lastig gaat worden voor de Amsterdammers.

"Al die blessures, het is heel vervelend en niet te verklaren", doelt de vleugelverdediger op de overvolle ziekenboeg van Ajax. "FC Utrecht-uit is de volgende wedstrijd, en dat is niet makkelijk. Dat zeg ik op basis van wat ik van een afstandje heb meegemaakt, want zelf heb ik die wedstrijd nog nooit gespeeld. Zo lang zit ik nog niet bij de eerste selectie."