'Felbegeerde Jasper Cillessen hard op weg naar Premier League'

Jasper Cillessen heeft meerdere opties in Engeland, zo meldt Sport.

De doelman mag bij een goed bod vertrekken bij en werd eerder al gelinkt aan onder meer en . De keeper van het kan ook naar de Premier League verkassen, aangezien drie clubs uit de hoogste Engelse divisie interesse tonen.

en het van technisch directeur Marcel Brands mikken op de komst van de dertigjarige Cillessen. Naast de twee middenmoters uit de Premier League denkt ook aan de Nederlander. De kans bestaat dat David de Gea de grootmacht gaat verlaten. Bij een vertrek is Cillessen een van de opties, zo klinkt het.



Ook Valencia is in de markt voor Cillessen, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij de Catalaanse topclub en een bijrol vervult achter Marc-Andre ter Stegen. De doelman staat open voor een verblijf bij de LaLiga-club, die al aan het onderhandelen is met Barcelona. Neto moet eerst nog wel vertrekken bij Valencia alvorens Cillessen zich kan gaan aansluiten bij de club.



Volgens Sport kan een transfer van Cillessen snel rondkomen door de vele interesse vanuit Engeland. Cillessen gaf eerder al aan dat zijn voorkeur lag bij een club uit de vijf grootste Europese competities. Het Portugese Benfica, dat lange tijd hardnekkig in verband werd gebracht met de doelman, lijkt zodoende geen optie voor Cillessen.